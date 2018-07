Chuvas generalizadas beneficiam soja no Centro-Oeste--Somar

"Foi a primeira chuva generalizada da temporada", afirmou agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Somar, referindo-se à temporada de chuvas da região central do país, que começa no último trimestre do ano.

Uma frente fria que se formou no início da semana no sul do Brasil avançou pelo continente.

"Continua chovendo no centro-norte e no leste de Mato Grosso", completou Santos, citando importantes regiões produtoras de soja.

As chuvas favorecem uma parcela importante das lavouras do Centro-Oeste brasileiro, que estão em fase avançada de desenvolvimento, para serem colhidas em fevereiro.

Mato Grosso, que responderá por quase um terço da produção brasileira de soja nesta safra, registrou chuvas irregulares em dezembro, com acumulados bem abaixo da média histórica, causando preocupação em agricultores.

Nos últimos três dias, foram registrados, por exemplo, 94 milímetros de chuvas na região sul de Mato Grosso, mais do que um terço da média histórica para o mês de janeiro inteiro, segundo dados da Somar. Em Goiás, foram 111 milímetros em três dias, contra uma média histórica de 274 milímetros para o mês inteiro.

SOJA PRECOCE

A ocorrência de chuvas, no entanto, pode ter um efeito negativo para uma pequena parcela das lavouras de Mato Grosso: as que foram plantadas com variedades super precoces e já estão em fase de colheita.

Santos, da Somar, afirma que alguns produtores fizeram a dessecação das lavouras, em preparação para a colheita. O problema foi a chegada da chuva, que impediu a entrada das colheitadeiras no campo.

"Por enquanto, até hoje, não tem danos. O problema é zero. Porém, se essas chuvas postergarem após quarta-feira pode começar a ter problemas", disse o agrometeorologista.

No caso da soja já pronta para a colheita, as chuvas prolongadas podem prejudicar a qualidade do grão, que fica mais úmido que o desejável. A precipitação também pode provocar a queda e a perda dos grãos.

Para essa semana o padrão do tempo não muda, segundo a Somar, com previsões de chuvas para todo o Brasil, em especial sobre a região Sudeste e Centro-oeste, onde os volumes acumulados poderão superar os 100 milímetros, ao longo de toda a semana.

Somente no Rio Grande do Sul não estão previstas chuvas para os próximos 15 dias, o que poderá trazer consequências negativas, uma vez que 17 por cento das lavouras se encontram em fase de florescimento e 1 por cento em granação.

CANA E CAFÉ

As chuvas dos últimos dias também favoreceram o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar e café, que deverão ser colhidas ao longo de 2013.

"Esta é a época em que a cana mais se desenvolve", disse Santos, lembrando que a colheita da nova safra, a 2013/14, começa em abril. Os principais canaviais estão concentrados no Estado de São Paulo.

Com relação ao café, que tem a maior parte de suas lavouras localizadas em Minas Gerais, as chuvas começam a recuperar os índices de umidade do solo, segundo a Somar.

"(Os cafezais) saíram de um stress hídrico e estão entrando nesta semana num período de normalidade", disse o agrometeorologista.