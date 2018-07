Chuvas: governo libera R$ 110 mi para MA, PA e RN

No Pará, a recuperação de rodovias estaduais e estradas vicinais contará com R$ 8 milhões, e outros R$ 8 milhões serão usados nas ações de socorro e apoio às pessoas atingidas pelas enchentes. Para o Rio Grande do Norte, o total de recursos liberado foi de mais de R$ 8 milhões, a serem empregados em ações emergenciais no município de Assu, na recuperação de estradas e vias urbanas e reconstrução das casas destruídas pelo rompimento da barragem local.