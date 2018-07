Chuvas interditam rodovias no interior de São Paulo As chuvas causaram a interdição de duas rodovias neste domingo no interior de São Paulo. Em Marília, a 438 km de São Paulo, o rio Tibiriçá transbordou e cobriu a rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), na altura do km 331,8. A Polícia Rodoviária Estadual interditou a rodovia nos dois sentidos. O trânsito foi desviado para a rodovia Transbrasiliana (BR-153). No final da tarde, as águas tinham baixado, mas a liberação do tráfego dependia da avaliação das condições de um duto sob a pista.