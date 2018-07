Chuvas irregulares no Brasil provocam perdas pontuais na soja

"De certa forma, as condições das lavouras são muito boas", disse a empresa especializada em previsões climáticas, em boletim.

A ausência de chuvas generalizadas e em grandes volumes mantém os solos em níveis abaixo de 70 por cento de umidade, "causando déficit hídrico em diversas lavouras de soja, desde o Rio Grande do Sul até o Piauí e Maranhão".

Enquanto a maioria das consultorias brasileiras tem elevado mensalmente suas projeções para a safra, a AgRural reduziu sua estimativa em 600 mil toneladas na segunda-feira, para 88,8 milhões de toneladas, devido a perdas de produtividade em algumas áreas produtoras.

A consultoria citou a irregularidade de chuvas e um período de estiagem em dezembro, afetando principalmente o Mato Grosso do Sul e Goiás, mesmas regiões mencionadas como de maior atenção pela Céleres e Agroconsult em avaliações recentes.

COLHEITA

Por outro lado, a alternância de clima seco com chuvoso cria janelas em que as máquinas conseguem entrar nas lavouras, favorecendo o andamento da colheita, que avança principalmente no Mato Grosso e no Paraná, disse a Somar.

Em Mato Grosso, principal Estado produtor, 4,2 por cento da área já foram colhidos, segundo levantamento mais recente do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

"Apesar de as chuvas continuarem atingindo grande parte do Estado, os registros de prejuízo com a precipitação nas atividades de colheita são bem pequenos", disse o Imea.

No Paraná, há relatos de colheita e de chuvas recentes que normalizaram as condições de muitas lavouras.

"Final de semana com tempo bom... com solo bastante úmido e boa condição para um bom desenvolvimento das culturas de verão, já dando condições de prosseguimento da colheita que estava temporariamente parada", disse o técnico da Secretaria Estadual de Agricultura na região de Campo Mourão, Luiz J. Coelho.

PERSPECTIVAS

O regime de chuvas deve continuar irregular até o fim da safra, disse a Somar.

"Essas chuvas estarão sobre uma determinada região e em outro momento em outra, causando assim estresse hídrico e térmico, podendo, dependendo da fase fenológica da planta, causar menor ou maior dano."

Para esta semana, por exemplo, as precipitações estarão mais concentradas sobre a faixa centro-norte do Brasil, com maiores volumes no noroeste e norte do Mato Grosso, sul do Pará e Tocantins.

Já na região Sul, em São Paulo e no sul do Mato Grosso do Sul, o inicio da semana será de ausência de chuvas e temperaturas acima da média, disse a Somar.

O Imea alertou que as chuvas podem atrapalhar a colheita em Mato Grosso daqui para a frente.

"As atividades no campo devem se intensificar em fevereiro, todavia, as expectativas climáticas não são muito animadoras, visto que os índices pluviométricos são elevados, podendo atrapalhar o andamento dos trabalhos."

(Por Gustavo Bonato)