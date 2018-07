Chuvas já causaram 214 mortes no Sul e Sudeste Ao menos 214 pessoas já morreram por conta dos temporais que atingem sete Estados das regiões Sul e Sudeste do País, desde novembro do ano passado até esta terça-feira. De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, o número abrange as mortes ocorridas em Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.