Chuvas já deixam nove mortos na região Sul

As chuvas que atingem a região Sul do País já deixam nove mortos. Oito pessoas morreram na última semana em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. No município de Antonina, no litoral do Paraná, duas pessoas morreram após as chuvas da última sexta-feira. Em Morretes, também no litoral do Paraná, uma mulher está desaparecida. Segundo a Defesa Civil do município, no local onde a vítima teria desaparecido houve muitos deslizamentos de terra, o que dificulta o acesso das equipes.

No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil não divulgou o número de desabrigados e desalojados em todo o Estado, mas informou que cerca de 50 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Oito municípios foram atingidos e quatro decretaram situação de emergência: Turuçu, Araricá, Maquiné e Lajeado do Bugre. A cidade de São Lourenço do Sul decretou estado de calamidade pública na última quinta-feira.

Em Santa Catarina, mais de dez mil pessoas tiveram de deixar suas casas após as chuvas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, aproximadamente 420 mil foram afetadas pelos alagamentos e enxurradas. Cerca de 1 mil residências foram danificadas nos temporais. E as cidades de Rio dos Cedros e Schroeder decretaram situação de emergência na última semana.

No Paraná, duas pessoas morreram e uma está desaparecida depois das chuvas que atingiram as cidades litorâneas de Antonina e Morretes na sexta-feira. Os municípios de Guaratuba, Paranaguá, Honório Serpa e São José dos Pinhais também foram atingidos. Em todo o Estado, 8.090 pessoas estão desalojadas, abrigadas na casa de parentes e amigos, e outras 706 estão desabrigadas e ocupam abrigos públicos. Aproximadamente 6.500 casas foram danificadas. Ao todo 21.268 pessoas foram afetadas pelas chuvas que causaram deslizamentos e alagamentos.