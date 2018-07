Chuvas já deixaram 28,8 mil fora de casa no Maranhão

De acordo com o superintendente técnico da Defesa Civil Estadual, sargento Benedito Monteiro Leite, a intensificação das chuvas nos últimos dias agravou ainda mais a assistência às vítimas. Além disso, também preocupa a elevação em "progressão geométrica" do número de desabrigados e desalojados nos últimos dias. Em menos de 24 horas, houve aumento de 4 mil desabrigados em todo o Maranhão e de 26 mil no volume de pessoas atingidas. "Se continuar chovendo, será complicado atender a todas as vítimas", admitiu.

O município com o maior número de desabrigados e desalojados é Bacabal, distante 278 quilômetros da capital. Somente em Bacabal, 6.690 pessoas tiveram que sair de suas casas. As chuvas também provocaram um grande estrago nas estradas federais e estaduais. Três rodovias federais (BR-222/ BR-226 e BR-316) e quatro estaduais já foram interditadas. Apenas uma estrada federal teve seu tráfego de veículos restabelecido - a BR-226.

Diante do grande número de vítimas, o Exército já enviou 75 toneladas de alimentos para as cidades atingidas. Hoje, um avião C-130 Hércules, da Força Aérea Brasileira (FAB) desembarcou a São Luis com a primeira remessa de mais 115 toneladas de alimentos também para serem enviados para as cidades atingidas.