Chuvas já mataram quatro pessoas em Minas Gerais

BELO HORIZONTE - Apesar de o período chuvoso em Minas Gerais ainda estar no início, o Estado já registrou quatro mortes por causa de temporais. A mais recente ocorreu em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite de sexta-feira, 2, quando um homem de 40 anos foi atingido pelo desabamento de um muro de arrimo.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), Célio Farias de Almeida havia saído de casa durante o temporal para tentar desviar a água que se acumulava junto ao muro escavando um buraco ao lado da estrutura. Ainda de acordo com a Cedec, o muro de aproximadamente três metros não resistiu à força da água e desabou, soterrando Almeida.

Além dele, também já foram registradas as mortes de Yan Lucas Correa Santos, de 17, atingido por uma estrutura metálica durante um vendaval em Passos, no sul de Minas, no fim de setembro; de Flávio Muniz de Abreu, de 23, atingido por um raio em 12 de outubro em São Tomé das Letras, também no sul do Estado; e de Plínio César Costa de Oliveira, de 16, também vítima de uma descarga elétrica em Itaguara, na região metropolitana da capital.

Desde meados de outubro, três municípios mineiros - Itanhomim, Bambuí e Senador Frimino - já decretarem situação de emergência por causa de estragos causados por temporais. No mesmo período, outros seis comunicaram danos causados pela chuva.