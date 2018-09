Chuvas já provocaram 46 mortes em Santa Catarina Subiu para 46 o número de vítimas fatais dos deslizamentos, desabamentos e enchentes causados pelas chuvas que atingem o Estado de Santa Catarina. De acordo com a Defesa Civil, em boletim das 13h47, há 12.484 desabrigados e o total de desalojados chegou a 7.425. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas no Estado desde sexta-feira. As constantes chuvas provocaram o corte no fornecimento de energia elétrica a 160 mil consumidores em Santa Catarina por causa de danos causados à rede ou por motivo de segurança, atendendo a pedido da Defesa Civil, informou hoje a Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). A região mais atingida é a de Blumenau, onde há 61 mil consumidores sem luz.