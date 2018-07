Chuvas mantêm atraso na moagem de cana no CS--Unica As chuvas que persistem na região centro-sul do Brasil mantiveram atrasada a colheita de cana na safra 2012/13, e o ritmo da moagem está 28,7 por cento abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, apontou nesta terça-feira a Unica, entidade que representa a indústria.