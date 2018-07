Chuvas mantêm trechos de SP em estado de atenção

Mais tarde, o CGE determinou o término do estado de atenção nas zonas leste, sudeste, norte, central e na Marginal do Tietê, às 16h20. Já a Marginal do Pinheiros, e as zonas sul e oeste continuam em estado de atenção.

De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu na Alameda Barros, no bairro Santa Cecília, mas ninguém ficou ferido.

Segundo o CGE, nas próximas horas a previsão é que as fortes chuvas continuem na capital, mas com pouca duração. Para a madrugada, as instabilidades irão diminuir, assim como a intensidade das chuvas.

Amanhã, uma massa de ar frio avança sobre o Estado e deixa o tempo encoberto e com chuva fraca. As temperaturas ficarão mais baixas. A máxima é de 20C.