Chuvas no Paraná deixam desalojados e desabrigados

Por enquanto, a Defesa Civil registrou uma vítima fatal por causa das chuvas. O comerciante Armindo Villalba Segóvia, de 57 anos, morreu ontem com a queda da laje de sua lanchonete, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, provocada pelo forte temporal que atingiu a região.

Além disso, houve vários casos de quedas de árvores sobre casas, rede elétrica, veículos, além de quedas no fornecimento de energia elétrica. Até o meio-dia deste domingo, nenhum município havia decretado Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública.