Chuvas no Paraná deixam pelo menos 100 desabrigados As chuvas que caíram fortemente no Paraná desde a madrugada de ontem deixaram até a tarde de hoje, segundo a defesa Civil do Paraná, cerca de cem pessoas desabrigadas nas regiões da Lapa, Campo Magro e Santo Antônio do Sudoeste, que teve chuva de granizo e pelo menos 97 casas foram destruídas.