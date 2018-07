Chuvas no Paraná prejudicam quase meio milhão de pessoas Os prejuízos com as chuvas que caem no Paraná desde o final de semana podem chegar a R$ 1 bilhão, segundo estimativa divulgada pela Defesa Civil do Estado. Até o momento foram estimadas perdas de aproximadamente R$ 600 milhões. Nesta quarta-feira, 11, foi registrada a morte de uma pessoa em União da Vitória. Com isso, subiu para 12 o total de mortos por causa das chuvas que afetaram 492.552 pessoas.