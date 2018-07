Chuvas no PR atingem 150 cidades e 579.524 moradores

Também subiu para 13 o número de mortes provocadas pelas enchentes com a descoberta ontem de um corpo que estava desaparecido em Guarapuava. Já os feridos chegam a 117 pessoas, sendo que em União da Vitória, com 65, está o maior número de feridos. A expectativa é de que os prejuízos ultrapassem R$ 1 bilhão, mas os dados deverão ser oficializados somente no final de semana. Até o final da tarde de quinta, 32.571 pessoas continuavam desalojadas.

Até o final do dia, o governo federal havia anunciado um auxílio de R$ 346,86 mil, já o governo estadual anunciou a liberação imediata de R$ 11 milhões para os municípios atingidos. Segundo o anúncio feito pelo governo estadual, entre os critérios para receber os recursos está o encaminhamento de um relatório sobre os números de vítimas e prejuízos.

Na região de Palotina, uma pessoa foi resgatada na tarde de ontem após ficar dois dias no topo de uma árvore na margem do Rio Piquiri, onde pescava. Ao perceber que a água do rio subia, o agricultor Josias da Graça contou que improvisou uma escada e ficou no topo da árvore até ser localizado por um morador da região, que lembrou que ele sempre visitava a ilha para pescar.

Em União da Vitória, o prefeito Pedro Ivo Ilkov decretou estado de calamidade pública. Com 12 mil pessoas atingidas, essa medida vai possibilitar uma ajuda maior e com mais agilidade. A Defesa Civil informou que O estado do Paraná continua sob alerta. Segundo o capitão Eduardo Gomes Pinheiro, a situação é preocupante. "O desastre ainda está ocorrendo. Temos pessoas sendo removidas em União da Vitória, podemos ter chuva novamente no fim de semana e as planilhas mudam a todo o tempo", disse.

Desde o início das chuvas foram registradas 13 mortes: duas pessoas morreram em Medianeira e três em Guarapuava, uma em Laranjeiras do Sul; uma em Campina do Simão, uma em Guaraniaçu, uma em Sulina, uma em Altamira do Paraná, uma em União da Vitória e outra em Quedas do Iguaçu. No sábado passado (7), um aposentado que morava na Cidade Industrial, em Curitiba, também morreu vítima da enchente que invadiu sua casa.