Chuvas no Rio atrapalham trânsito e atrasam voos Após uma noite de forte chuva, o Rio amanheceu nesta quarta-feira com diversas ruas alagadas, atrasos nos aeroportos e grandes congestionamentos. De acordo com a Infraero, o aeroporto Santos Dumont ficou fechado para pousos das 6h às 7h45 e para decolagens das 7h45 até as 8h30, operando por instrumentos a partir daí. Até as 9h, 15 voos foram cancelados, dez atrasaram e seis foram transferidos para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Galeão.