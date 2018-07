Chuvas no RJ fazem mais uma vítima fatal Um homem de 49 anos morreu na manhã desta sexta-feira ao ser atingido por uma árvore durante deslizamento de terra na Estrada da Paz, no Alto da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro. Roberto Magessi Filho é a segunda pessoa morta em consequência das chuvas fortes no Estado. Na manhã de quinta-feira, bombeiros resgataram o corpo de Luiz Carlos da Silva, de 63 anos, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) informaram que Magessi estava verificando a caixa d''água de sua casa quando ocorreu o deslizamento. Ele morreu antes da chegada dos bombeiros.