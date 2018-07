Chuvas obrigam moradores a deixar suas casas no RS As chuvas torrenciais dos últimos dois dias começaram a forçar moradores do noroeste do Rio Grande do Sul a sair de suas casas. Levantamento divulgado pela Defesa Civil no final da tarde desta quinta-feira, 26, relata que há 647 pessoas desalojadas e 170 desabrigadas, a maioria em Erechim, Caiçara e Iraí, três dos 29 municípios atingidos pelo fenômeno. O Rio Uruguai, divisa natural do Estado com Santa Catarina, já subiu 11 metros. Os moradores da região têm motivos para ficar apreensivos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso meteorológico informando que as condições são favoráveis à ocorrência de chuva moderada a forte, com grandes volumes acumulados em áreas isoladas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesta sexta-feira.