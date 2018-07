Chuvas: Oito cidades do RJ estão em alerta máximo Devido às chuvas intensas que atingem o Rio de Janeiro desde a semana passada, oito cidades estão em Alerta Máximo para risco de alagamentos na manhã desta quinta-feira, 12. A medição do Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) indica que a água já atingiu pelo menos 80% do nível de transbordamento nos rios que cortam essas cidades.