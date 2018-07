Chuvas podem atingir Santa Catarina hoje A chuva pode atingir Santa Catarina hoje, segundo previsão do Centro de Informações de Recursos ambientais e de Hidrometeorologia (Ciram) do Estado. São esperados volumes médios de chuva entre 20 e 30mm na região e a previsão é de que a instabilidade no tempo se mantenha na região do Vale do Itajaí e litoral norte catarinense, devido ao calor e ao avanço da frente fria por Santa Catarina. Permanece o alerta para deslizamentos em função da condição de instabilidade do solo. O tempo melhora gradativamente durante o dia. Nas ultimas horas houve chuva com valores maiores no leste catarinense e Vale do Itajaí, devido à presença de núcleos de instabilidade associados a uma frente fria em deslocamento pelo litoral do Rio Grande do Sul. Climatempo O sol volta a brilhar em boa parte do território brasileiro hoje, segundo previsão da Climatempo. Uma nova frente fria avança pelo litoral do Sudeste e a sua instabilidade se une às áreas de instabilidade tropical que predominam sobre o Centro-Oeste e o Norte do país. Uma nova massa de ar seco avança sobre o Sul do Brasil e o tempo volta a se firmar no Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina. Sol forte e calor, sem chuva, na maior parte do litoral nordestino (com exceção do da Bahia) e no Agreste. O ar quente e úmido forma muitas nuvens carregadas sobre o Norte e o Centro-Oeste do Brasil.