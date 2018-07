Chuvas provocam alagamentos em Palhoça, no SC As fortes chuvas que atingem Santa Catarina nesta semana continuam provocando danos em vários municípios. Em Palhoça, uma das cidades que registraram problemas de alagamentos, quatro residências foram invadidas pela água na manhã de hoje. Segundo a Defesa Civil do Estado, a altura da água nesses locais chegou a aproximadamente 40 centímetros entre 10 horas e 11 horas. Em seguida o volume de água começou a recuar.