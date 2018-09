Chuvas provocam alagamentos no Rio Grande do Sul

Fortes chuvas que caem desde a tarde de sexta-feira, 25, no Rio grande do Sul provocaram alagamentos, destruição de vias e danificaram casas. Porto Alegre, capital gaúcha, é a cidade mais atingida.

Segundo a Defesa Civil da capital, na zona sul 89 residências foram avariadas. No bairro de Serraria, 81 pessoas estão abrigadas dentro de uma igreja. No bairro de Ipanema, dezenas de residências foram alagadas por conta do transbordamento do Arroio Capivara, que obrigou a Defesa Civil a realocar 14 adultos e 10 crianças em um ginásio municipal.

Em Guaiba, outra cidade atingida, o mau tempo também causou estragos, obrigando dezenas de pessoas a deixarem suas residências, procurando vizinhos e parentes em melhores condições.

Segundo o metroclima, órgão da prefeitura responsável pelas medições do tempo, as chuvas, já fracas na tarde deste sábado, devem cessar, e a previsão para domingo é de sol.