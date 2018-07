Chuvas provocam alagamentos no RS A chuva forte que cai sobre o Rio Grande do Sul desde domingo, com pequenos intervalos, começou a provocar alagamentos e transtornos em diversas cidades do Estado nesta terça-feira. Em Sentinela do Sul e Dom Feliciano, as aulas foram suspensas. Em Pelotas, algumas ruas ficaram inundadas. Em Tapes a água entrou na casa de moradores do bairro Vila Nova. Em Porto Alegre, um alagamento interrompeu temporariamente o tráfego na avenida Voluntários da Pátria.