Chuvas provocam danos ao Shopping Interlagos As chuvas desta tarde provocaram danos no Shopping Interlagos, que teve parte de suas dependências interditada para a circulação de clientes pouco antes das 19 horas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, parte do teto de uma das lojas do shopping, na zona sul de São Paulo, teria cedido com o peso da água. Não há registro de vítimas, mas de acordo com a assessoria de imprensa da PM, os policiais militares foram chamados ao local diante da possibilidade de distúrbios. A estudante de jornalismo Gisele Brito, de 23 anos, que chegou ao shopping às 19 horas, não pôde entrar no estabelecimento por algum tempo. Quando, finalmente, as portas foram reabertas aos clientes, ela percebeu que uma parte do shopping estava interditada e a outra mantinha o funcionamento normal. Uma das lojas, a Khelf, de roupas masculinas e femininas, estava com as portas baixadas, segundo ela. Uma equipe de limpeza do shopping estava na frente da loja tirando a água que escoava sob as portas. Gisele ouviu de funcionários da C&A que também teria caído água do teto em frente à porta interna da loja de departamentos e muitos deles abandonaram os caixas com medo de um desastre maior. Na confusão, algumas pessoas teriam saído da loja sem pagar. A assessoria de imprensa do shopping não confirmou problemas com o teto da Khelf, mas disse que, segundo informações que teria recebido da superintendência do estabelecimento, haveria danos numa marquise externa da C&A. A assessoria do shopping prometeu maiores informações tão logo tenha acesso ao local, dificultado pelas chuvas na cidade.