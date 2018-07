Chuvas provocam deslizamento de terra no interior do Rio

As chuvas que atingem o Rio de Janeiro desde sábado provocaram nesta segunda um deslizamento de terra na Rodovia Grajaú-Jacarepaguá e causaram um engarrafamento. Segundo a Defesa Civil, o acidente não provocou vítimas, mas como o deslizamento atingiu a pista, os veículos foram obrigados a trafegar no sentido Jacarepaguá, que está com mão dupla. Também em função das chuvas, uma grande pedra deslizou hoje no Leme, zona sul do Rio, e interditou o local conhecido como Caminho do Pescador, que fica na beira-mar. A Defesa Civil trabalha na remoção da pedra. No momento, os aeroportos do Rio operam apenas com auxílio de instrumentos, mas sem registro de atrasos e cancelamentos, segundo o site da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).