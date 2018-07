Chuvas provocam deslizamentos de barreiras em PE As chuvas que caíram durante toda a noite de ontem e madrugada de hoje provocaram pelo menos 20 deslizamentos de barreira na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. No bairro de Sucupira, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, duas pessoas foram soterradas devido à queda de barreira sobre uma casa na Rua Severino Francisco. Elas foram resgatadas pelos vizinhos e passam bem, de acordo com o Corpo de Bombeiros.