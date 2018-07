Chuvas provocam estado de atenção na capital As zonas sul, oeste, sudeste e centro e a Marginal Pinheiros entraram em estado de atenção no final desta tarde, em função das chuvas na capital. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registra quatro pontos de alagamento transitáveis na avenida Conde de Frontin, próximo à avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, nos dois sentidos (zona leste), no início do viaduto República da Armênia (zona sul), no viaduto Doutor Eusébio Stevaux, na altura da passagem sul do túnel do Anhanguabau, sentido Santana (centro) e na avenida 23 de Maio, próximo ao viaduto General Marcondes Salgado, nos dois sentidos (zona sudeste).