Chuvas provocam falta de água na Grande Florianópolis Algumas regiões da Grande Florianópolis ficarão sem água por conta dos problemas causados pelo excesso de chuvas dos últimos dias, informou a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan). Além de áreas de Florianópolis, inclusive da parte continental da capital catarinense, ficarão desabastecidos entre as 20h de hoje e as 8h de amanhã os municípios de São José e Biguaçu. Das 8 horas às 20 horas de segunda-feira, o racionamento de água atingirá Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e a região central de Florianópolis. A situação foi provocada pelos fortes temporais na região, que resultaram na morte de 20 pessoas no Estado desde sexta-feira, conforme a Defesa Civil do Estado. Pelo último boletim do órgão, divulgado às 18h40, 6.186 pessoas estão desabrigadas e 7.345 tiveram de ir para alojamentos públicos, totalizando 13.531 cidadãos que estão impossibilitados de retornar às suas casas. Estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pela chuva em Santa Catarina. Quatro municípios estão isolados: Rio dos Cedros, Pomerode, Itapoa e Benedito Novo. Dos 20 óbitos no Estado, 19 se deram por soterramento e um foi causado por acidente de trânsito, seguido de afogamento. A previsão dos meteorologistas é de que a chuva em Santa Catarina continue até a manhã de quarta-feira, mas com menor intensidade do que a registrada nos últimos dois dias. Nas regiões da Grande Florianópolis, médio e baixo Vale e litoral norte, o nível previsto de chuva até quarta-feira é entre 40 e 60 milímetros. Nas últimas 24 horas, choveu entre 200 mm e 300 mm nestas regiões. Em seu site oficial, o governo do Estado informa que a Defesa Civil já está distribuindo colchões, cobertores e lonas plásticas aos municípios afetados. Ainda segundo o órgão, o Exército Brasileiro está enviando dois helicópteros para reabastecer Joinville e tentar reconhecimento ainda hoje das áreas afetadas de Blumenau. Caso as condições climáticas impeçam a ação, o trabalho será feito amanhã.