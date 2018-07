Chuvas provocam interdição de rodovias do litoral norte As rodovias Rio-Santos e Mogi-Bertioga amanheceram interditadas nesta segunda-feira (18), em razão das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo neste fim de semana. Na Rio-Santos, a interdição vai do km 156 ao 162 e, na Mogi-Bertioga, do km 77 ao 98. A água do mar chegou a invadir a Rio-Santos. A Rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte, também registrou queda de barreiras, mas não há interdições e a via é uma alternativa para os motoristas, bem como a Rodovia Oswaldo Cruz.