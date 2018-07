Chuvas provocam mais 2 mortes na Região Sul

As enchentes decorrentes das chuvas torrenciais de domingo fizeram pelo menos mais duas vítimas confirmadas ontem - uma no Rio Grande do Sul e outra em Santa Catarina.

Um morador de Taquara (RS), identificado como Darci Assunção, de 44 anos, caiu no Rio dos Sinos e morreu afogado quando tentava sair de casa, durante a madrugada de ontem. No dia anterior, ele havia rechaçado sugestão dos bombeiros para deixar o local. No domingo, um motorista de Canela (RS) também morreu quando sua caminhonete caiu em um arroio.

Em Santa Catarina, foi confirmada a morte de Clóvis Roberto Belin, de 30 anos, em decorrência das chuvas. Na segunda-feira, durante a enxurrada em Campo Belo do Sul, no Planalto Serrano, ele foi arrastado pela correnteza enquanto tentava atravessar, de carro, uma ponte alagada.

O diretor da Defesa Civil catarinense Márcio Luiz Alves aponta que chuvas intensas estão previstas para os próximos sete dias, acrescentando que a partir do próximo domingo poderá chover em um dia o equivalente a um mês no Estado.

O número de municípios que decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul chegou a 19. Segundo a Defesa Civil, são 1,1 mil desabrigados e 3,6 mil desalojados.

Dados oficiais mostram que 85.322 pessoas foram atingidas pelas chuvas do último fim de semana em Santa Catarina. O município de Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, foi o mais atingido, onde 10 mil pessoas foram afetadas. Ao todo, 21 municípios decretaram situação de emergência. Os abrigos públicos acolheram 4.155 pessoas, que tiveram suas residências atingidas pelo temporal. Outras 1.675 se refugiaram na casa de amigos.

No Paraná, a chuva afetou o abastecimento de água em cinco cidades, afetando 328.550 pessoas de várias regiões. Municípios como Londrina, Cambé, Jataizinho, Bela Vista do Paraíso, Campo do Tenente, Serro Azul, Rio Azul e Salgado Filho também sofreram com o corte de energia elétrica. Segundo a Defesa Civil, chega a 25 o número de cidades afetadas. Os temporais deixaram 237 pessoas desalojadas e outras 20 desabrigadas. Outras duas ficaram feridas e não há registro de mortes.

A Rodovia BR-476, no Paraná, foi parcialmente interditada depois da formação de uma cratera de três metros de diâmetro e três de profundidade.