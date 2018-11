Chuvas provocam suspensão de aulas em Salvador Pelo menos três mil alunos de cerca de 20 escolas estaduais e municipais de Salvador, na Bahia, foram prejudicados nesta semana pelas chuvas que caíram sobre a cidade nos últimos dias. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, durante a semana, cerca de 49 escolas municipais tiveram as aulas suspensas. Hoje, cerca de 12 escolas ainda apresentavam problemas por conta das enchentes e as aulas estavam sendo feitas pelo sistema de rodízio, com algumas salas de aula em condições para o aprendizado.