Chuvas: São Paulo sai do estado de atenção A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. O risco de alagamentos nas zonas sul, oeste e a Marginal do Pinheiros diminuiu às 18 horas. A região central, a Marginal do Tietê, e as zonas norte, leste e sudeste, registraram melhores condições às 16h20.