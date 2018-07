Chuvas: sobe para 300 total de desalojados no Paraná Cerca de 300 pessoas precisaram abandonar as casas durante a madrugada de hoje, em razão de fortes chuvas e vendavais em várias regiões do Paraná. De acordo com a Defesa Civil, entre os 14 municípios que comunicaram ocorrências, o mais atingido foi União da Vitória, no sul do Estado, com 58 pessoas, que moram às margens do Rio Iguaçu, sendo abrigadas em um ginásio de esportes. Aproximadamente 200 outras foram para casas de parentes e amigos. As águas do rio subiram mais de cinco metros acima do nível normal.