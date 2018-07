Chuvas voltam a limitar embarques de açúcar e grãos nesta semana

"Pode ser que tenha problemas na região de Santos e Paranaguá. Já começa a chover a partir de amanhã (terça-feira), até quarta-feira, vai ser semelhante ao que vimos na semana passada", disse nesta segunda-feira Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Somar Meteorologia.

Quando chove, os embarques de alguns produtos agrícolas, como açúcar, soja e milho são interrompidos, uma vez que os equipamentos não são cobertos e os produtos não podem ser molhados.

Na semana passada, a fila de navios para açúcar aumentou para 87, em parte devido ao registro de chuvas. Uma greve de fiscais sanitários nos portos também tem tido algum impacto.

Nesta época do ano, o fluxo de exportação de milho é grande. Apenas em Santos e Paranaguá, o número de navios com previsão de embarque do cereal na programação supera 60 embarcações.

Já na região produtora de cana do centro-sul o tempo deve ser predominantemente seco nas principais áreas durante a semana, o que deve favorecer a colheita, assim como ocorreu na semana passada, segundo o especialista da Somar.

"Vamos ter umas chuvas mais ao sul de São Paulo, no Paraná, mas para as áreas de cana, na região de Ribeirão Preto, não tem muita previsão de chuva, apenas uma ou outra previsão", declarou.

Os modelos indicam, segundo Santos, que a segunda quinzena de julho não vai apresentar nas áreas de cana os grandes volumes de chuvas registrados na primeira.

As chuvas para as áreas de milho do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo, no entanto, poderão afetar os trabalhos de colheita da segunda safra, segundo a Somar.

"Já nos demais Estados produtores (de milho) a semana será de tempo firme e favorável à colheita. E não há indicativos de formação de geadas."

(Por Roberto Samora)