Cia Hering admite erro ao subestimar demanda no 4o tri; ações caem 10%

A divulgação na noite de quarta-feira de que as vendas brutas de outubro a dezembro contra um ano antes subiram menos que o esperado por analistas motivava forte queda das ações da varejista de vestuário nesta sessão na Bovespa, com desvalorização ao redor de 10 por cento.

"Tivemos difícil aceleração para atender a demanda que se aqueceu... A cadeia de suprimentos não conseguiu atender como esperávamos e o abastecimento aconteceu muito próximo do Natal", disse o presidente-executivo da Cia Hering, Fabio Hering, em teleconferência com analistas.

A receita bruta da companhia cresceu 10,7 por cento no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Já as vendas totais da rede Hering Store subiram 14,8 por cento no período, enquanto no conceito "mesmas lojas" ficaram ligeiramente negativas, em 0,2 por cento.

Com os resultados abaixo do esperado pela própria empresa, que estimava crescimento na base "mesmas lojas" de um dígito, o executivo reconheceu que "foi um erro não preparar a cadeia de suprimento em setembro para atender o crescimento em dezembro".

"Não estávamos preparados para uma reação... Houve no trimestre uma desestocagem da rede e não conseguimos atender toda a demanda que houve e no tempo necessário", acrescentou ele. "Erramos ao não acreditar no potencial de crescimento (da demanda) e levou tempo para reagirmos."

Mas, apesar deste cenário, o executivo assinalou que os efeitos vistos no fim de 2012 não serão recorrentes e que "estamos muito bem estruturados para atender crescimentos futuros".

O desempenho no fim do ano também foi prejudicado pela tendência do consumidor buscar presentes de Natal de valor mais baixo, de cerca de 40 reais, segundo o presidente-executivo da Cia Hering, o que pressionou o desempenho em mesmas lojas.

A ação da varejista registrava forte baixa, com a maior perda entre os papéis que integram o principal índice acionário do mercado local. Às 13h, Cia Hering recuava 10,2 por cento, a 39,07 reais, perto da mínima do dia até o horário. O Ibovespa tinha variação positiva de 0,07 por cento.

(Por Vivian Pereira)