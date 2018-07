Cia Hering prevê maior recuperação de vendas apenas no 4o tri

"Não estamos tão confiantes ainda numa retomada do cenário macroeconômico... vemos os desafios se prolongando no início do segundo semestre", disse o vice-presidente financeiro da Cia Hering, Frederico Oldani, em teleconferência com analistas e investidores nesta sexta-feira.

A varejista têxtil informou na véspera que as vendas mesmas lojas --que consideram aquelas em operação há pelo menos 12 meses-- caíram 3,9 por cento na rede Hering Store no segundo trimestre. Um ano antes, as vendas por este conceito haviam saltado 16,3 por cento.

Ainda assim, a companhia viu a receita líquida do período aumentar 10,3 por cento ano a ano, para 382,9 milhões de reais.

"O ano como um todo tem sido mais desafiador, mas no segundo trimestre o desafio foi ainda maior, não só pelas condições econômicas que desaceleraram a demanda, mas por ser um trimestre característico de vendas de inverno e o clima não ajudou", disse o presidente-executivo da varejista, Fabio Hering.

O desempenho foi prejudicado pelo clima mais quente que o usual entre abril e junho, aliado ao desaquecimento da demanda e à maior cautela por parte dos franqueados e varejistas multimarcas, ambos decorrentes do atual cenário econômico.

A menor assertividade na composição dos itens das últimas coleções, segundo a empresa, também prejudicou as vendas na Hering Store, principalmente pela falta de oferta de alguns itens dentro da linha de malhas femininas.

Em contrapartida, as marcas Hering Kids e PUC --ambas voltadas ao público infantil-- contribuíram para equilibrar o resultado do trimestre, com crescimento acima de 20 por cento nas vendas brutas.

Nesse sentido, a bandeira Hering Kids deve ser o foco das operações da empresa até o final do ano, com 20 novas lojas abertas no quarto trimestre.

"Ainda vemos potencial de crescimento para a marca Hering, mas não tão forte como antes", afirmou Oldani.

Apesar da desaceleração, a Cia Hering garantiu que "não está pisando no freio", reafirmando a meta de inaugurar 75 lojas da rede Hering Store até o fim de 2012.

RETOMADA NO 4o TRIMESTRE

Com a perspectiva de cenário ainda desafiador no atual trimestre, a Cia Hering estimou para os últimos três meses do ano uma maior recuperação das vendas, impulsionadas pela coleção de verão.

"O segundo semestre é melhor em termos de coleção, estamos fazendo ajustes", disse Hering, se referindo ao início das entregas da coleção de alto-verão --a mais importante para a companhia-- a partir da segunda metade de setembro.

"Acreditamos que haverá retomada no segundo semestre, mas mais para o final do ano, no quarto trimestre, com a coleção de verão", acrescentou.

Segundo o executivo, o atual trimestre começou a dar indícios de aceleração de vendas, favorecido pelo clima mais frio, mas prejudicado pelo período de liquidações que, embora elevem as vendas, reduzem o tíquete médio.

"Clima e cenário macroeconômico não estão sob controle da companhia, mas estamos focados em melhorar a assertividade da oferta de produtos e as ações de marketing", afirmou Oldani.

As ações da Cia Hering registravam desvalorização nesta sexta-feira e, às 12h50, caíam 3,42 por cento, enquanto o Ibovespa cedia 1,19 por cento.

(Por Vivian Pereira)