Cia Hering prevê normalização de vendas no 4o trimestre

"Esperamos que a partir de agora as vendas devam se normalizar, com a melhora do cenário macroeconômico e a coleção de alto-verão, que já mostra sinais de boa receptividade", afirmou o vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores da varejista, Frederico Oldani, em teleconferência.

A Hering divulgou na véspera que as vendas pelo conceito mesmas lojas --que considera aquelas abertas há pelo menos um ano-- cresceram apenas 1 por cento no terceiro trimestre, ainda refletindo a fraqueza econômica do Brasil vista no primeiro semestre.

O lucro líquido, de 54,6 milhões de reais no período, contra 63,7 milhões de reais um ano antes, ficou abaixo da previsão média de analistas.

"O resultado surpreendeu negativamente a todos nós", ressaltou o presidente-executivo da companhia, Fabio Hering, citando o período de liquidação de inverno em julho como um dos fatores que também prejudicaram as vendas.

"Mas tivemos crescimento expressivo em número de peças, o que comprova o crescimento de fluxo e nos coloca mais otimistas quanto ao quarto trimestre", acrescentou.

NOVAS LOJAS

Apesar do cenário mais desafiador para vendas, a varejista de vestuário abriu 16 lojas da rede Hering Store no terceiro trimestre, fechando setembro com 480 unidades. Esse ritmo levou a empresa a elevar a previsão de inaugurações em 2012 para 87 lojas, contra 75 anteriormente.

"Seguimos bastante confiantes no potencial de crescimento da marca Hering, por isso revisamos o 'guidance'... estamos confortáveis com essa meta", disse Oldani, que mencionou o contínuo interesse de franqueados em abrir novas lojas.

A companhia reiterou a previsão de abrir 20 lojas sob a bandeira Hering Kids no atual trimestre. No período anterior, foi inaugurada a primeira franquia da rede.

"O ano de 2013 será importante para expansão desta rede", afirmou Hering, se referindo às lojas voltadas ao público infantil.

As ações da Cia Hering registravam forte desvalorização nesta sexta-feira e, às 12h53, caíam 5,5 por cento, a 43,88 reais, enquanto o Ibovespa recuava 1,05 por cento.

(Por Vivian Pereira)