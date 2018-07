Cia Hering tem lucro líquido de R$69,4 mi no 1o tri

O resultado, pressionado por um menor resultado financeiro e impostos mais altos, ficou em linha com a média de estimativas de analistas consultados pela Reuters, que apontava para lucro de 71,6 milhões de reais.

O crescimento em base anual de 13,6 por cento do Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), para 102,2 milhões de reais, também teve impacto sobre a linha final do balanço, informou a Cia Hering. A margem Ebitda foi de 26,9 por cento, ante 27,5 por cento no primeiro trimestre de 2012.

A receita líquida de janeiro a março cresceu 16,2 por cento na mesma base de comparação, para 379,7 milhões de reais.

Segundo a empresa, o início das vendas no primeiro trimestre, com o período da liquidação de verão, foi fraco por conta da indisponibilidade de estoque nas lojas.

"A partir da entrada da coleção de outono nas lojas, que se deu após o Carnaval (...) tivemos resposta bastante positiva de vendas", disse em seu balanço de resultados.

"Adicionalmente, fizemos no trimestre o showroom da coleção de inverno, que também apresentou boas perspectivas para o segundo trimestre", adicionou.

A Cia Hering encerrou março com um total de 638 lojas e mantém seu plano de abrir 30 novos pontos de venda no formato Hering Kids e 77 Hering Store em 2013.

Os investimentos da varejista no primeiro trimestre foram de 8,5 milhões de reais, sendo a maior parte destinado à área de tecnologia da informação.

A Hering afirmou, ainda, que vai continuar apostando em seu potencial de crescimento orgânico em 2013, e que mantém otimista em relação a esta perspectiva.

"Após um início de ano com sinais positivos, normalização das operações, e o bom desempenho das coleções tanto na demanda de franqueados e multimarcas quanto nas vendas das lojas para o consumidor final indicam um cenário de crescimento nos próximos trimestres", disse.

(Por Juliana Schincariol, no Rio de Janeiro)