Cia Hering vê normalização do nível de vendas no 2o tri

"A visão geral do trimestre é positiva... verificamos aceleração a partir do lançamento da coleção de outono", disse o presidente-executivo da empresa, Fabio Hering, em teleconferência nesta terça-feira. "Iniciamos o segundo trimestre com perspectiva positiva, e abril já tem demonstrado bom desempenho."

O baixo nível de estoques limitou as vendas da varejista no início deste ano. No último trimestre de 2012, a empresa chegou a admitir que subestimou o potencial de crescimento da demanda, principalmente em dezembro, o que resultou em vendas abaixo do previsto no período mais importante para o varejo, em meio ao desabastecimento das lojas.

"Começamos a explorar em março itens de preço médio mais alto, da coleção de outono, o que continua em abril", acrescentou. "Devemos ver vendas mesmas lojas em níveis normalizados a partir de março."

O segundo trimestre deve ser favorecido também pela comemoração de duas datas relevantes para o varejo --Dia das Mães e Dia dos Namorados. Hering disse ainda que a expectativa para o período de inverno é positiva. "(O inverno) será melhor para o setor do que foi no ano passado, com clima mais favorável."

Na noite de segunda-feira, a companhia divulgou lucro líquido 1,2 por cento menor para o primeiro trimestre, em linha com o esperado pelo mercado.

Para analistas da corretora Planner, apesar de estoques menores, o desempenho de vendas foi visto como positivo.

"Apesar da queda observada nas margens e do recuo no lucro líquido, a companhia apresentou bom desempenho de vendas, a despeito dos menores níveis de estoque no trimestre. Como consequência, o resultado apresentado esteve acima das expectativas do mercado", afirmaram, em relatório.

O atual nível de estoque, entretanto, ainda não está adequado, segundo o vice-presidente financeiro da varejista, Frederico Oldani. "Deve continuar crescendo, mas o estoque de (itens) acabados ainda está abaixo do que gostaríamos", disse.

MARGEM EBITDA NÃO CRESCE

Oldani afirmou também que a companhia não espera registrar expansão da margem Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em 2013.

"As questões de câmbio, aumento de preço de matéria-prima, custo de mão de obra e menos incentivos fiscais não devem deixar que a margem Ebitda se expanda ao longo do ano", disse ele, sem fornecer uma estimativa para margem.

No primeiro trimestre, a margem Ebitda ficou em 26,9 por cento, contra 27,5 por cento um ano antes.

As ações da Cia Hering se valorizavam em 4,44 por cento às 12h55, cotadas a 39,99 reais. O Ibovespa subia 1,57 por cento no mesmo horário.

