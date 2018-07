Cia. Marítima leva à SPFW sua moda praia luxuosa A São Paulo Fashion Week (SPFW) encerrou ontem o segundo dia de desfiles das coleções primavera-verão 2010 com a apresentação da Cia. Marítima, que levou para a passarela as tradicionais cortininhas e estampas, marca registrada da grife. A moda praia do estilista Benny Rosset propõe uma coleção que flerta com o glamour, com muitos maiôs, drapeados, collants de um ombro só e acessórios dourados. Na cartela de cores, tons intensos.