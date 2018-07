Cias aéreas operam normalmente para Buenos Aires

A Gol informou que a densidade das nuvens do vulcão é muito baixa e que não está afetando os voos da companhia. A TAM relatou que teve apenas dois cancelamentos devido as cinzas do vulcão. Um voo das 6h deste sábado, saindo de Guarulhos com destino a Montevidéu, com volta marcada para as 9h25. A companhia acrescentou que está reacomodando os passageiros para os próximos voos, sem cobrança pela taxa de remarcação e diferença de tarifas.

A LAN que havia cancelado os voos para Buenos Aires, informou que já restabeleceu as operações para o aeroporto Ezeiza. Os cancelamentos haviam se dado pela volta das cinzas do vulcão Puyehue ao espaço aéreo argentino. Voos adicionais são oferecidos pela companhia aos passageiros que perderam voos na sexta-feira, 24. Os voos para Austrália e Chile continuam sendo afetados.

A normalização dos voos, segundo comunicado deste sábado da Aerolíneas Argentinas, começou a partir das 14h. Para os destinos de Calafate, Ushuaia, Rio Gallegos e Rio Grande, no Chile, as operações retornam na manhã do domingo.

Em seu último comunicado, a companhia disse que reprogramou os voos que deveriam sair ontem a noite para Madri, Roma e Barcelona, com saída do aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, para a tarde deste sábado.

A Avianca não falou sobre alterações em seus voos. Até as 14h24 deste sábado, a Anac argentina não havia informado sobre novas mudanças no espaço aéreo.