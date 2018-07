Ciberataques contra a imprensa estão crescendo, diz comitê

O Comitê para Proteção a Jornalistas informou que ciberataques contra a mídia, como os recentemente realizados contra New York Times, Wall Street Journal e Washington Post, foram simplesmente parte de uma crescente tendência global.

"Temos visto vários ataques de interrupção de serviços contra jornalistas e contra veículos de notícias nos últimos anos", afirmou o vice-diretor do grupo, Robert Mahoney, a repórteres.

Ataques de interrupção de serviços ocorrem quando hackers cortam as operações de um site ao encherem-no com informação. New York Times e Wall Street Journal disseram que os ciberataques contra eles foram originados na China.

(Por Michelle Nichols e Louis Charbonneau)