Cicatrizes leves 'deixam homem mais atraente', diz estudo

Cicatrizes leves no rosto podem fazer com que um homem fique mais atraente, pelo menos para relações de curto prazo, segundo um estudo de pesquisadores britânicos. A pesquisa, publicada na revista acadêmica Personality and Individual Differences, envolveu 223 pessoas - 147 mulheres e 76 homens. Os participantes olharam para fotos de homens e mulheres cujos rostos não tinham nenhuma cicatriz e para pessoas cujos rostos haviam sido manipulados por computador para mostrar cicatrizes leves. Os resultados revelaram que as mulheres consideram homens com cicatrizes mais atraentes para um relacionamento rápido, mas não para relações de longo prazo. Já a avaliação dos homens sobre o quão atraente as mulheres eram ficou inalterada pela presença de cicatrizes. "Trauma" "Este é o primeiro estudo a demonstrar que, sob determinadas circunstâncias, a cicatriz pós-trauma pode aumentar o valor que a pessoa tem na sociedade", afirmam os pesquisadores. As cicatrizes consideradas atraentes são aquelas aparentemente associadas com eventos pós-traumáticos ou com algum tipo de violência. "Cicatrizes que indicam doenças como catapora e acne, ou cicatrizes que sugerem uma cirurgia, indicando um sistema imunológico fraco, podem ser vistas de maneira mais negativa que outras", dizem os pesquisadores. Segundo pesquisadores, não está claro porque, exatamente, as mulheres acham homens com cicatrizes mais atraentes, mas uma teoria pode ser a de que as cicatrizes fornecem evidência de um trauma passado e podem dar informações sobre a história e a personalidade do homem. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.