Cicinho confia no retrospecto para aumentar crise rival

O clássico mais vivo na memória do jogador é o da Libertadores de 2005. No mesmo palco do duelo de hoje, o Palestra Itália, acertou belo chute no ângulo de Marcos: 1 a 0 e vantagem para a segunda partida. "Foi o gol mais importante e o mais bonito da minha carreira", elegeu Cicinho.

O jogador espera que a história se repita hoje. O técnico Ricardo Gomes confirma que usará o time titular - só Richarlyson, suspenso, não joga -, mesmo com a partida contra o Once Caldas, na Colômbia, pela Libertadores, na quinta-feira.

No Palmeiras, Diego Souza volta a atuar na posição predileta, já que, em 2010, com Muricy, não conseguiu atuar no meio-campo. Antônio Carlos já avisou que não vai improvisar ninguém. Diego anotou 6 gols na temporada - 1 na Copa do Brasil e 5 no Estadual. No clássico, fará a armação com Cleiton Xavier. No ataque, Lenny e Robert. Uma vitória hoje tornou-se obrigação após a goleada sofrida para o São Caetano por 4 a 1.