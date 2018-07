Ciclista atropelado tem quadro estável, diz hospital

David Souza passou por uma cirurgia para saturar a área em que o braço foi amputado. No momento, ele se encontra na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O hospital informou que o paciente está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos. Não há previsão de alta.

Atropelamento

Siwec voltava de uma balada com um amigo quando atropelou Souza, por volta das 5 horas e 30 minutos do domingo (10). O braço do ciclista foi arrancado e ficou preso no para-brisa do carro. O estudante fugiu do local e jogou o braço do rapaz no Córrego do Ipiranga, na Avenida Ricardo Jafet, zona sul.

A Polícia Civil concluiu o flagrante no domingo. Alex Siwec, de 22 anos, foi indiciado por homicídio doloso, omissão de socorro, fuga de local de crime e por crime de trânsito.