Ciclista de 13 anos morre após ser atropelado por ônibus no Rio

RIO - Uma criança e um adolescente que andavam de bicicleta foram atropelados por ônibus municipais do Rio nessa quarta-feira, 8. O adolescente morreu. A criança sofreu um corte no rosto e está internada.

O acidente mais grave ocorreu por volta das 16 horas, quando Jonathas de Lima Mendes, de 14 anos, foi atingido na pista lateral da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O rapaz morava numa favela das imediações e estava voltando para casa. Ele tentava atravessar a avenida quando foi atingido por um ônibus da linha 853 (Vila Kennedy-Barra da Tijuca), dirigido por Luís Carlos da Silva, de 41 anos e motorista de ônibus há 15. O adolescente foi lançado a 30 metros de distância e morreu na hora. A Polícia Civil investiga a responsabilidade pelo acidente.

Uma hora antes, um menino de 11 anos foi atropelado na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande, também na zona oeste. A criança andava de bicicleta na calçada quando um ônibus desgovernado o atingiu. Ele sofreu um corte no rosto e foi atendido no Hospital Lourenço Jorge, na Barra, onde precisou receber 28 pontos.

Outros casos

No dia 30 de abril, o dentista e triatleta Pedro Nikolay, de 31 anos, foi atropelado e morto por um ônibus da linha 433 (Leblon-Vila Isabel) em Ipanema (zona sul). O motorista do ônibus não prestou socorro. Mais tarde, ele disse à Polícia Civil não ter notado o atropelamento.

Em 31 de março, a produtora da TV Globo Gisela Matta, de 36 anos, andava de bicicleta pelo Leblon (zona sul) quando foi atropelada por um ônibus na esquina das ruas Bartolomeu Mitre e General San Martin. Hospitalizada, ela morreu no dia seguinte.

Na última segunda-feira, a francesa Claude Jianini Madeleine Deletite, conhecida como Claude Amaral Peixoto, de 70 anos, foi atropelada por um ônibus da linha 125 (General Osório-Central), na avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana (zona sul). Claude, que é mãe do diretor de arte Claudio Amaral Peixoto, está internada em estado grave no Hospital Miguel Couto, no Leblon. Em 2 de abril, oito passageiros morreram quando um ônibus municipal caiu de um viaduto, num acesso à avenida Brasil, na zona norte do Rio.