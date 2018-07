Ciclista de 13 anos morre atropelado por ônibus no Rio Um ciclista de 13 anos morreu hoje após ser atropelado por um ônibus próximo ao Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Guarda Municipal, o acidente aconteceu quando L.C. atravessava a via. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Também hoje, um carro desgovernado subiu o calçadão de Copacabana, na zona sul da capital fluminense, atropelou duas pessoas e parou na areia da praia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Rita Maria Macedo, de 32 anos, foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. A outra vítima teve ferimentos leves e foi socorrida no local. O motorista não ficou ferido. O atropelamento aconteceu em frente à boate Help.