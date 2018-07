Ciclista é atropelado e está em estado grave

O motorista do veículo, o aposentado Zaki Nessim Nosseri, de 67 anos, afirmou que voltava para casa com o filho, de 25 anos, e trafegava pela pista do meio da Rua Alvarenga, sentido Rodovia Raposo Tavares, quando cruzou a Avenida Vital Brasil e sentiu o impacto no lado direito do C3. Segundo ele, o ciclista, que seguia no sentido centro, passou no sinal vermelho. Uma testemunha que não quis se identificar confirmou a versão do motorista. O ciclista foi internado com fraturas múltiplas.