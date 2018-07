Ciclista é atropelado na Avenida Paulista

SÃO PAULO - Um ciclista foi atropelado na manhã deste domingo na Avenida Paulista, por volta das 5h50, próximo à estação Brigadeiro de metrô. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve um braço amputado e foi encaminhada para socorro no Hospital das Clínicas.

A assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas identificou o ciclista como sendo David Santos de Souza. Ainda segundo o hospital, ele já chegou com o braço amputado e seu estado está "estável".

O acidente aconteceu no sentido Paraíso e interditou três faixas da Avenida Paulista de manhã. Segundo a CET, o trânsito já foi liberado no local.

De acordo com o site G1, o braço do ciclista, que ficou preso ao carro, foi jogado em um córrego da Avenida Ricardo Jafet. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e policiais fazem busca no local.