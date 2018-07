Ciclista é atropelado por guincho ao lado de PS

O veículo que atingiu José Roberto presta serviços para a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Apesar do acidente ter ocorrido atrás do hospital municipal da Vila Maria, a vítima, que estaria na contramão quando foi atingida pelo guincho, foi encaminhada para o pronto-socorro do Mandaqui, também na zona norte.

O caso foi registrado no 9º Distrito Policial, do Carandiru. A polícia não passou mais detalhes sobre o ocorrido e a Central de Operações da CET não tinha informações sobre o acidente.